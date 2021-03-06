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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БКМ СИБИРЬ» МОДЕРНИЗИРУЕТ НОВОСИБИРСКИЕ ТРАМВАИ
14:21 09.03.2021
Российско-белорусское предприятие «БКМ Сибирь» приступает к модернизации пяти трамваев в Новосибирске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, готовые вагоны передадут Горэлектротранспорту до конца 2021 года.
Капитально-восстановительный ремонт с заменой кузова ждет трамваи модели 71-605, выпущеные в 1988-1991 годах. В вагонах установят пандусы, системы видеонаблюдения, число отопительных приборов в салонах увеличат до шести штук.
«Модернизация трамваев не только даст возможность продлить срок службы вагонов, но и повысит их привлекательность для пассажиров за счет улучшения комфортабельности: люминесцентное освещение, удобные пассажирские сидения, плавный пуск и торможение», - говорится в сообщении мэрии.
Обновление вагонов обойдется городу в 98,45 млн рублей. Контракт на выполнение работ уже заключили.
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