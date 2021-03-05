МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

НОВОЕ СБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ШАССИ МАЗ ОТКРОЕТСЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

11:34 09.03.2021 Новое сборочное производство шасси МАЗ откроется в Узбекистане. Решение о необходимости запуска такого производства принято в ходе переговоров гендиректора ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерия Иванковича с руководителями коммерческих служб узбекской компании ООО KRANTAS. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МАЗ», организация нового сборочного производства автомобильных шасси позволит укрепить положение белорусского флагмана автомобилестроения на этом рынке. Минский автомобильный завод связывают с Узбекистаном многолетние партнерские отношения. Так, официальный дистрибьютор ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» ИП ООО MAZ-TASHKENT успешно реализует грузовую, пассажирскую и специальную технику МАЗ на территории Узбекистана.