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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НОВОЕ СБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ШАССИ МАЗ ОТКРОЕТСЯ В УЗБЕКИСТАНЕ
11:34 09.03.2021
Новое сборочное производство шасси МАЗ откроется в Узбекистане. Решение о необходимости запуска такого производства принято в ходе переговоров гендиректора ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерия Иванковича с руководителями коммерческих служб узбекской компании ООО KRANTAS.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МАЗ», организация нового сборочного производства автомобильных шасси позволит укрепить положение белорусского флагмана автомобилестроения на этом рынке.
Минский автомобильный завод связывают с Узбекистаном многолетние партнерские отношения. Так, официальный дистрибьютор ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» ИП ООО MAZ-TASHKENT успешно реализует грузовую, пассажирскую и специальную технику МАЗ на территории Узбекистана.
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