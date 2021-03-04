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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН НАМЕРЕНЫ ДОВЕСТИ ОБЪЕМ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ ДО $500 МЛН


13:38 05.03.2021

Беларусь и Узбекистан намерены довести объем взаимной торговли до $500 млн в ближайшей перспективе. Это было отмечено на состоявшейся 4 марта встрече в Ташкенте заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана С. Умурзакова с заместителем премьер-министра Беларуси А. Субботиным.

Как сообщает сайт правительства Узбекистана, в данном контексте была достигнута договоренность о совместном изучении возможностей для налаживания сотрудничества между узбекскими и белорусскими компаниями с целью заключения новых взаимовыгодных торговых соглашений, а также активизации партнёрства в сфере стандартизации и сертификации для облегчения доступа товаров узбекского и белорусского производства на рынки двух стран.

В ходе встречи отмечено, что приоритетным направлением двустороннего взаимодействия для правительств обеих стран является динамичное развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, основанного на взаимодополняемости экономик двух государств. Стороны приветствовали проводимую работу в данном направлении и выразили готовность к ее активизации, ставя целью увеличение портфеля взаимовыгодных инвестиционных проектов в таких перспективных сферах как сельское хозяйство, животноводство, машиностроение, фармацевтическая и пищевая промышленность, здравоохранение и образование.

При этом особое внимание было уделено перспективам развития промышленной кооперации с учетом успешного опыта, наработанного белорусскими компаниями, уже реализовавшими совместные проекты и в настоящее время осуществляющими производственную деятельность в Узбекистане. Были рассмотрены конструктивные предложения по повышению эффективности промышленной кооперации путем увеличения локализации производства в республике за счет освоения выпуска комплектующих и запасных частей для выпускаемой продукции. Также были согласованы дальнейшие шаги по продвижению утвержденных совместных проектов и выработке новых проектных предложений в сфере животноводства, фармацевтики, приборостроения, электротехники, текстильной и кожевенно-обувной промышленности.

Диалог также затронул вопросы сотрудничества в области транспорта и транзита. Стороны рассмотрели возможности для увеличения частоты авиарейсов, укрепления двустороннего взаимодействия в сфере международных грузовых перевозок и оптимизации механизмов таможенного контроля при осуществлении логистических операций на территориях двух стран. Достигнута договоренность о тесной кооперации для выработки взаимоприемлемых решений по всем вопросам в данной сфере.
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