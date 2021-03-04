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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПЕРВЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР BELARUS ОТКРОЕТСЯ В УЗБЕКИСТАНЕ


10:51 05.03.2021

В Узбекистане заложен первый камень в строительство Центра продаж и сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники BELARUS.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МТЗ», сервисный центр по обслуживанию техники BELARUS и шоу-рум возводится на выезде из Ташкента. Планируется, что на втором этапе развития проекта будет организована крупноузловая сборка белорусских тракторов.

Согласно информации, возводит объект компания Planeta Servis.

Ранее генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк посетил АО «Ташкентский завод сельскохозяйственной техники», компании «Узавтосаноат», KRANTAS GROUP и SN INVEST. Состоялись переговоры с менеджерами. По итогам стало известно о проработке контракта на поставку 400 трансмиссий 80Х/82.1 в адрес KRANTAS GROUP.
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