Госстандарт Беларуси и Агентство «Узстандарт» подписали программу сотрудничества на 2021-2023 гг. в рамках восьмого заседания совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Беларусью и Узбекистаном, которое состоялось 4 марта в Ташкенте.

Подписи под документом поставили председатель Госстандарта Валентин Татарицкий и генеральный директор Агентства «Узстандарт» Дилшод Саттаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, программа продолжит сотрудничество, которое стороны осуществляли в 2019-2020 годах, в сфере технического регулирования и стандартизации, метрологии, оценки соответствия, провайдеров проверки квалификации, обучения.

Узбекские специалисты изучат опыт Госстандарта по внедрению информационных технологий в этих направлениях деятельности, а также по функционированию Государственной системы каталогизации Республики Беларусь с целью создания национальной информационной системы «Государственный каталог продукции».

Стороны будут взаимодействовать при участии в деятельности международных организаций по стандартизации.

В области метрологии намечено проведение сличений государственных эталонов, калибровки эталонов и рабочих средств измерений, а также участие лабораторий в программах проверки квалификации.

Планируется создание постоянно действующей рабочей группы по решению вопросов, связанных с техническими барьерами в торговле между Беларусью и Узбекистаном.

Белорусские и узбекские эксперты также будут обмениваться опытом, информацией, повышать компетентность посредством проведения вебинаров, семинаров, консультаций, стажировок по вопросам стандартизации, оценки соответствия, метрологии, аккредитации.

Председатель Госстандарта Валентин Татарицкий отметил, что системы технического регулирования Беларуси и Узбекистана схожи, и в этом направлении есть перспективы для развития двустороннего сотрудничества. В рамках ЕАЭС в настоящее время в высокой степени готовности находится проект соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами. Госстандарт проработает возможность и выступит с инициативным предложением, чтобы первый пилотный проект в рамках выполнения данного соглашения после его вступления в силу был реализован с Узбекистаном.