Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский и член коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Олег Панкратов обсудили создание в ЕАЭС единой системы транзита и определение общего порядка применения навигационных пломб для отслеживания перевозок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, стороны обсудили подходы к разработке соглашения по данному вопросу.

Представители ГТК и ЕЭК обменялись мнениями о работе информационных ресурсов, необходимых для контроля за перевозками транзитных товаров.

Олег Панкратов отметил, что единая система таможенного транзита в ЕАЭС должна строиться на взаимовыгодной и конструктивной основе, а такие перевозки - быть привлекательными для третьих стран.

Обсуждался и общий порядок применения навигационных пломб для отслеживания перевозок, организация информационного взаимодействия национальных операторов. Председатель ГТК обратил внимание на то, что при подготовке проекта соглашения не остался без внимания опыт, который удалось накопить Беларуси за два года работы над развитием проекта. С использованием навигационных пломб в Беларуси выполнено порядка 75 тыс. перевозок.