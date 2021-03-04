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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ENSREG УТВЕРДИЛА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО БЕЛАЭС


16:41 04.03.2021

Европейская группа регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) утвердила предварительный отчет по экспертной оценке новой белорусской атомной электростанции в Островце. Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии.

Этот отчет, принятый на основе консенсуса вечером 3 марта, следует за поездкой технических экспертов ENSREG на объект, проведенной 9 и 10 февраля.

В предварительном отчете рассматриваются меры, реализованные Беларусью по семи вопросам, и соответствующие рекомендации из отчета о стресс-тестах ENSREG за 2018 год, которые были определены в качестве приоритетных группой экспертной оценки.

«В предварительном отчете делается вывод о том, что на основе предоставленной информации и посещения объекта был достигнут прогресс в выполнении всех рекомендаций, относящихся к семи приоритетным вопросам», - говорится в сообщении.

Принятие этого отчета завершает первый этап текущего экспертного обзора. Второй этап будет охватывать все остальные рекомендации и будет включать еще один визит экспертов ENSREG на АЭС, как только ситуация с пандемией улучшится. Окончательный отчет экспертной оценки будет завершен и опубликован на основе анализа прогресса выполнения оставшихся рекомендаций.

Методология стресс-тестов ЕС была разработана после ядерной аварии на Фукусиме в 2011 году. Беларусь участвует в этом процессе на добровольной основе.

Комиссия продолжит взаимодействие с Беларусью для обеспечения наивысшего уровня безопасности в процессе ввода в эксплуатацию АЭС.
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