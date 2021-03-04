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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВУЗЫ БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНА ПОДПИСАЛИ 10 ДОКУМЕНТОВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
15:53 04.03.2021
Вузы Беларуси и Узбекистана подписали 10 документов о сотрудничестве. Документы подписаны на состоявшихся 3 марта в Министерстве высшего и среднего специального образования Узбекистана переговорах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования Беларуси, участие в них приняли руководители белорусских высших учебных заведений: БГУИР, БНТУ, БГТУ, Витебского государственного университета имени П.М.Машерова, Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, Республиканского института профессионального образования и Республиканского института высшей школы.
Делегация Министерства образования 4 марта приняла участие в 8-м заседании совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Беларусью и Узбекистаном, которое прошло в Ташкенте.
В ходе заседания комиссии подписан план совместных действий по реализации соглашения между Министерством образования Беларуси и Министерством высшего и среднего специального образования Узбекистана о сотрудничестве на 2021-2025 годы.
Программой визита сегодня предусмотрено проведение переговоров с руководством министерств народного образования и дошкольного образования Узбекистана, участие в заседании белорусско-узбекского делового совета, посещение ряда узбекских учреждений образования в Ташкенте и Самарканде.
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