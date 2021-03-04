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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН ПРОРАБАТЫВАЮТ ОТМЕНУ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА ВСЕ ВИДЫ АВТОПЕРЕВОЗОК
14:15 04.03.2021
Беларусь и Узбекистан прорабатывают отмену разрешительной системы на все виды автоперевозок. Это было отмечено на заседании белорусско-узбекской смешанной комиссии по международному автомобильному сообщению, которое прошло 3 марта в Ташкенте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса Беларуси, с учетом взаимного товарооборота, а также динамичного развития сферы международных автоперевозок грузов перевозчиками обоих государств, стороны признали целесообразным провести работу по внесению изменений в соглашение в части отмены разрешительной системы на все виды автоперевозок.
Стороны также договорились подготовить проект протокола по внесению соответствующих изменений в части либерализации в соглашение, проработав данный вопрос с компетентными органами.
Кроме того, на заседании достигнута договоренность об увеличении квоты разрешений на текущий год и о предварительной квоте обмена разрешениями на 2022 год.
Свои подписи под соответствующими протокольными решениями поставили заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Сергей Дубина и заместитель министра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев.
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