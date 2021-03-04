Министр образования Беларуси Игорь Карпенко в рамках визита 3-6 марта в Узбекистан в составе правительственной делегации встретился с министром высшего и среднего специального образования этой республики А. Тошкуловым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, во время встречи обсуждался вопрос создания негосударственного высшего образовательного учреждения «Узбекско-белорусский университет материаловедения» в Республике Узбекистан (с белорусской стороны – БГТУ).

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в рамках расширения перечня совместных образовательных программ, по линии Совета ректоров учреждений высшего образования Беларуси и Республиканского совета высшего образования Узбекистана.

Предусматривается также установление двусторонних партнерских связей между учреждениями профессионального образования для участия в международных проектах и привлечения средств доноров, реализация совместных проектов в области профессионального образования с привлечением международных спонсоров; открытие кабинета узбекского языка на базе Белорусского государственного университета.

Министр образования И. Карпенко посетил Белорусско-узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций и Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

Министерство образования Беларуси на регулярной основе организовывает деловые визиты в Узбекистан представителей белорусских учреждений образования, а также выставочные и иные презентационные мероприятия.

Необходимо отметить, что успешно реализован план совместных действий по реализации соглашения между Министерством образования Беларуси и Министерством высшего и среднего специального образования Узбекистана о сотрудничестве на 2019-2020 годы.

Так, в рамках прямых договоров о сотрудничестве между учреждениями высшего образования двух стран успешно функционируют шесть совместных факультетов, созданных Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники и Ташкентским университетом информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий (обучается более 900 человек); Белорусским национальным техническим университетом и Ташкентским государственным транспортным университетом (172 человека); Белорусским государственным педагогическим университетом имени М. Танка и Ташкентским государственным педагогическим университетом имени Низами (45 человек); Полоцким государственным университетом и Ташкентским финансовым университетом (174 человека); Белорусским государственным университетом физической культуры и Узбекским государственным университетом физической культуры и спорта (83 человека); Витебской ордена «Знак Почета» государственной академией ветеринарной медицины и Самаркандским институтом ветеринарной медицины (29 человек)), реализуются совместные образовательные программы на I и II ступенях высшего образования с 35 учреждениями высшего образования Республики Узбекистан, в том числе с выдачей двух дипломов, открыт совместный Белорусско-узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте.