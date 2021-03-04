ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СОЗДАНИЕ УЗБЕКСКО-БЕЛОРУССКОГО УНИВЕРСИТЕТА МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ ОБСУДИЛИ НА ВСТРЕЧЕ В ТАШКЕНТЕ


12:45 04.03.2021

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко в рамках визита 3-6 марта в Узбекистан в составе правительственной делегации встретился с министром высшего и среднего специального образования этой республики А. Тошкуловым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, во время встречи обсуждался вопрос создания негосударственного высшего образовательного учреждения «Узбекско-белорусский университет материаловедения» в Республике Узбекистан (с белорусской стороны – БГТУ).

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в рамках расширения перечня совместных образовательных программ, по линии Совета ректоров учреждений высшего образования Беларуси и Республиканского совета высшего образования Узбекистана.

Предусматривается также установление двусторонних партнерских связей между учреждениями профессионального образования для участия в международных проектах и привлечения средств доноров, реализация совместных проектов в области профессионального образования с привлечением международных спонсоров; открытие кабинета узбекского языка на базе Белорусского государственного университета.

Министр образования И. Карпенко посетил Белорусско-узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций и Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

Министерство образования Беларуси на регулярной основе организовывает деловые визиты в Узбекистан представителей белорусских учреждений образования, а также выставочные и иные презентационные мероприятия.

Необходимо отметить, что успешно реализован план совместных действий по реализации соглашения между Министерством образования Беларуси и Министерством высшего и среднего специального образования Узбекистана о сотрудничестве на 2019-2020 годы.

Так, в рамках прямых договоров о сотрудничестве между учреждениями высшего образования двух стран успешно функционируют шесть совместных факультетов, созданных Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники и Ташкентским университетом информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий (обучается более 900 человек); Белорусским национальным техническим университетом и Ташкентским государственным транспортным университетом (172 человека); Белорусским государственным педагогическим университетом имени М. Танка и Ташкентским государственным педагогическим университетом имени Низами (45 человек); Полоцким государственным университетом и Ташкентским финансовым университетом (174 человека); Белорусским государственным университетом физической культуры и Узбекским государственным университетом физической культуры и спорта (83 человека); Витебской ордена «Знак Почета» государственной академией ветеринарной медицины и Самаркандским институтом ветеринарной медицины (29 человек)), реализуются совместные образовательные программы на I и II ступенях высшего образования с 35 учреждениями высшего образования Республики Узбекистан, в том числе с выдачей двух дипломов, открыт совместный Белорусско-узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.03.2021
валюта курс
EUR 3.1529
USD 2.6073
RUB 3.5453
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1417 -0.0112
USD 2.6080 +0.0007
RUB 3.5339 -0.0114
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1430 3.1480
USD 2.6070 2.6100
RUB 3.5250 3.5370
подробнее

Конвертация в банках
на 04.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2040 1.2080
EUR/RUB 89.0000 89.4000
USD/RUB 73.8500 74.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте