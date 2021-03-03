Министерства иностранных дел Беларуси и Узбекистана подписали программу консультаций на 2021-2022 годы. Программа была подписана на белорусско-узбекских межмидовских консультациях, которые прошли 3 марта 2021 г. в Ташкенте.

Белорусскую делегацию на переговорах возглавил первый заместитель министра иностранных дел Александр Гурьянов, узбекскую – первый заместитель министра иностранных дел Фарход Арзиев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, в ходе консультаций обозначены направления для дальнейшего развития сотрудничества Беларуси и Узбекистана.

На переговорах рассмотрена тематика двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере, в области образования и науки, культурно-гуманитарных связей, межрегионального сотрудничества.

Обсуждены вопросы состояния и перспектив расширения договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества наших стран.