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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИД БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНА ПОДПИСАЛИ ПРОГРАММУ КОНСУЛЬТАЦИЙ НА 2021-2022 ГОДЫ
11:31 04.03.2021
Министерства иностранных дел Беларуси и Узбекистана подписали программу консультаций на 2021-2022 годы. Программа была подписана на белорусско-узбекских межмидовских консультациях, которые прошли 3 марта 2021 г. в Ташкенте.
Белорусскую делегацию на переговорах возглавил первый заместитель министра иностранных дел Александр Гурьянов, узбекскую – первый заместитель министра иностранных дел Фарход Арзиев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, в ходе консультаций обозначены направления для дальнейшего развития сотрудничества Беларуси и Узбекистана.
На переговорах рассмотрена тематика двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере, в области образования и науки, культурно-гуманитарных связей, межрегионального сотрудничества.
Обсуждены вопросы состояния и перспектив расширения договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества наших стран.
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