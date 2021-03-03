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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ МЕТРОЛОГИИ БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
09:08 04.03.2021
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, в соглашении определены основные направления сотрудничества на ближайшие пять лет.
Так, стороны будут взаимодействовать при разработке и реализации программ по созданию национальных и рабочих эталонов, организовывать и проводить их сличения.
Еще одно направление – участие в разработке межгосударственных документов по вопросам обеспечения единства измерений для решения задач гармонизации национальных законодательств и выработки единых принципов деятельности в этой области.
Специалисты институтов будут сотрудничать при проведении работ по метрологическому обеспечению испытаний продукции, содействовать установлению творческих и производственных связей метрологических служб, обмениваться накопленным опытом и информацией.
Делегация Госстандарта Беларуси, возглавляемая председателем комитета Валентином Татарицким, также совершила экскурсию в УзНИМ, в ходе которой ознакомилась с достижениями института в части оснащения испытательных лабораторий, национальных эталонов.
В этот же день состоялась встреча с руководством и специалистами Агентства «Узстандарт», в рамках которой были представлены направления проводимых в странах работ и обсуждены аспекты для дальнейшего сотрудничества.
Делегация Госстандарта Беларуси во главе с председателем комитета Валентином Татарицким принимает участие в мероприятиях в рамках восьмого заседания совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Беларусью и Узбекистаном, которое проходит 3-5 марта в Ташкенте.
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