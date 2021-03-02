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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ БЕЛОРУССКО-УЗБЕКСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА СОСТОИТСЯ В ТАШКЕНТЕ 4 МАРТА
11:06 03.03.2021
4 марта в Ташкенте состоится первое заседание белорусско-узбекского делового совета, которое организуют Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП) и Торгово-промышленная палата Узбекистана.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, с белорусской стороны в заседании примут участие более 70 руководителей и представителей организаций и предприятий страны, среди которых флагманы машиностроения, ведущие предприятия пищевой, фармацевтической промышленности, логистические и страховые компании, научно-практические институты, учреждения образования.
В ходе заседания будут рассмотрены перспективные направления белорусско-узбекского торгово-экономического сотрудничества, возможности повышения эффективности взаимодействия деловых кругов. Белорусские участники будут ознакомлены с проектами узбекских компаний в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, работой Ассоциации электротехнических предприятий Узбекистана и узбекского IT-парка. Представителям бизнеса Узбекистана будет представлена презентация крупнейшего в Беларуси проекта в отрасли биоиндустрии – Белорусской национальной биотехнической корпорации.
Планируется, что в рамках заседания БелТПП и ТПП Узбекистана подпишут план мероприятий (дорожную карту) по реализации положений соглашения о создании белорусско-узбекского делового совета на 2021-2022 годы, который предусматривает более тесное сотрудничество двух организаций, обмен деловыми визитами, в том числе на региональном уровне, проведение выставочных мероприятий в двух странах и распространение коммерческой информации о компаниях, заинтересованных в установлении партнерских связей.
Заседание пройдет под председательством Владимира Улаховича – председателя БелТПП и Адхама Икрамова – председателя ТПП Республики Узбекистан.
По окончании заседания представители белорусских и узбекских компаний проведут двусторонние В2В-переговоры.
Кроме того, представители отечественного бизнеса посетят узбекские компании и организации, работающие в сфере сельскохозяйственного производства, рассмотрят возможности взаимовыгодного сотрудничества.
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