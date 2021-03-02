ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ БЕЛОРУССКО-УЗБЕКСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА СОСТОИТСЯ В ТАШКЕНТЕ 4 МАРТА


11:06 03.03.2021

4 марта в Ташкенте состоится первое заседание белорусско-узбекского делового совета, которое организуют Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП) и Торгово-промышленная палата Узбекистана.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, с белорусской стороны в заседании примут участие более 70 руководителей и представителей организаций и предприятий страны, среди которых флагманы машиностроения, ведущие предприятия пищевой, фармацевтической промышленности, логистические и страховые компании, научно-практические институты, учреждения образования.

В ходе заседания будут рассмотрены перспективные направления белорусско-узбекского торгово-экономического сотрудничества, возможности повышения эффективности взаимодействия деловых кругов. Белорусские участники будут ознакомлены с проектами узбекских компаний в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, работой Ассоциации электротехнических предприятий Узбекистана и узбекского IT-парка. Представителям бизнеса Узбекистана будет представлена презентация крупнейшего в Беларуси проекта в отрасли биоиндустрии – Белорусской национальной биотехнической корпорации.

Планируется, что в рамках заседания БелТПП и ТПП Узбекистана подпишут план мероприятий (дорожную карту) по реализации положений соглашения о создании белорусско-узбекского делового совета на 2021-2022 годы, который предусматривает более тесное сотрудничество двух организаций, обмен деловыми визитами, в том числе на региональном уровне, проведение выставочных мероприятий в двух странах и распространение коммерческой информации о компаниях, заинтересованных в установлении партнерских связей.

Заседание пройдет под председательством Владимира Улаховича – председателя БелТПП и Адхама Икрамова – председателя ТПП Республики Узбекистан.

По окончании заседания представители белорусских и узбекских компаний проведут двусторонние В2В-переговоры.

Кроме того, представители отечественного бизнеса посетят узбекские компании и организации, работающие в сфере сельскохозяйственного производства, рассмотрят возможности взаимовыгодного сотрудничества.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.03.2021
валюта курс
EUR 3.1515
USD 2.6234
RUB 3.5161
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1515 +0.0108
USD 2.6234 +0.0215
RUB 3.5161 +0.0015
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1520 3.1550
USD 2.6060 2.6100
RUB 3.5400 3.5490
подробнее

Конвертация в банках
на 03.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2070 1.2120
EUR/RUB 88.8000 89.2000
USD/RUB 73.5000 73.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте