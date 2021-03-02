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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ СТРЕМИТСЯ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ВТО
09:18 03.03.2021
Беларусь придает важное значение процессу присоединения к ВТО и рассчитывает на завершение переговоров в ближайшем будущем. Об этом заявил постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич на заседании генерального совета ВТО, которое прошло 1 марта 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе представительства Беларуси в ООН, Амбразевич призвал членов ВТО, несмотря на все текущие трудности, связанные с пандемией COVID-19, сохранить процесс присоединения в приоритетном фокусе организации, в том числе в период подготовки к 12-й министерской конференции, проведение которой запланировано в Женеве в конце 2021 года.
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