Беларусь придает важное значение процессу присоединения к ВТО и рассчитывает на завершение переговоров в ближайшем будущем. Об этом заявил постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич на заседании генерального совета ВТО, которое прошло 1 марта 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе представительства Беларуси в ООН, Амбразевич призвал членов ВТО, несмотря на все текущие трудности, связанные с пандемией COVID-19, сохранить процесс присоединения в приоритетном фокусе организации, в том числе в период подготовки к 12-й министерской конференции, проведение которой запланировано в Женеве в конце 2021 года.