Министерство связи и информатизации Беларуси и Международный союз электросвязи (МСЭ) обсудили вопросы расширения сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, на состоявшейся 1 марта онлайн встрече министр связи и информатизации Константин Шульган рассказал директору Бюро развития электросвязи МСЭ Дорин Богдан-Мартин о начале реализации госпрограммы «Цифровое развитие Беларуси на 2021-2025 годы», которая направлена на дальнейшее обеспечение внедрения информационно-коммуникационных и передовых производственных технологий в отрасли национальной экономики и сферы жизнедеятельности общества. Программа будет способствовать достижению на национальном уровне Целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года.

На встрече обсуждалась подготовка к Всемирной конференции по развитию электросвязи 2021 года (8-19 ноября, Аддис-Абеба, Эфиопия) и Региональному подготовительному собранию для стран СНГ, которое состоится 21-22 апреля в виртуальном режиме.

Стороны обсудили проведение в Беларуси различных международных мероприятий по линии МСЭ, в том числе форума «Умные устойчивые города: организационные и технические аспекты развития», который пройдет в гибридном формате 16-18 марта этого года, семинара по вопросам внедрения 5G, проведение которого согласовано в Минске в период с 1 по 4 июня в рамках международного ИКТ-форума «ТИБО-2021» и других совместных мероприятий. В связи с этим участники встречи обсудили вопрос возможного участия в мероприятиях «ТИБО-2021» руководства МСЭ в зависимости от складывающейся эпидемиологической обстановки.

Кроме того, состоялось конструктивное обсуждение вопросов расширения сотрудничества с МСЭ в сфере цифровых навыков, в том числе путем оказания экспертного и технического содействия, обеспечения доступности цифровых технологий для лиц с ограниченными возможностями, в том числе в развитие деятельности созданных в Беларуси на базе УО «Белорусская государственная академия связи» при поддержке МСЭ учебных центров обучения лиц с нарушениями слуха современным инфокоммуникационным технологиям, реализации пилотного проекта «Умная школа» в Полоцке, который впоследствии может быть использован в качестве готового элемента проекта «Умный город», развития сотрудничества с МСЭ в области кибербезопасности и по другим перспективным направлениям.