МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГТК БЕЛАРУСИ И ПОСОЛ РФ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ

10:53 02.03.2021 В Государственном таможенном комитете состоялась 1 марта встреча председателя ГТК Владимира Орловского с послом Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в таможенной сфере, в том числе результаты совместной работы и перспективные направления взаимодействия таможенных служб двух стран.