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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГТК БЕЛАРУСИ И ПОСОЛ РФ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ
10:53 02.03.2021
В Государственном таможенном комитете состоялась 1 марта встреча председателя ГТК Владимира Орловского с послом Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в таможенной сфере, в том числе результаты совместной работы и перспективные направления взаимодействия таможенных служб двух стран.
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