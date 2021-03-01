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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУСЫ СМОГУТ ЕЗДИТЬ В АРМЕНИЮ БЕЗ ВИЗЫ
09:07 02.03.2021
Лукашенко указом одобрил проект протокола о внесении дополнения в межправительственное соглашение с Арменией о взаимных безвизовых поездках граждан. Об этом сообщает его пресс-служба, ссылаясь на подписанный 1 марта указ.
Согласно информации, документом предлагается освободить граждан одной стороны, временно пребывающих на территории другой стороны, от регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в течение 30 дней с даты въезда. По истечении данного срока эти лица должны зарегистрироваться.
Министерство иностранных дел уполномочено на проведение переговоров по проекту протокола и подписание документа при достижении договоренности.
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