Лукашенко указом одобрил проект протокола о внесении дополнения в межправительственное соглашение с Арменией о взаимных безвизовых поездках граждан. Об этом сообщает его пресс-служба, ссылаясь на подписанный 1 марта указ.

Согласно информации, документом предлагается освободить граждан одной стороны, временно пребывающих на территории другой стороны, от регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в течение 30 дней с даты въезда. По истечении данного срока эти лица должны зарегистрироваться.

Министерство иностранных дел уполномочено на проведение переговоров по проекту протокола и подписание документа при достижении договоренности.