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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БУТБ АККРЕДИТОВАЛА ПЕРВОГО БРОКЕРА В ЭСТОНИИ
15:07 01.03.2021
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) аккредитовало первого брокера в Эстонии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, это компания Weheat OU, которая специализируется на реализации древесной щепы и пеллет для нужд энергетического сектора.
В статусе биржевого брокера компания намерена привлекать на биржевые торги покупателей лесопродукции из Прибалтики, Польши, Германии и Скандинавии, а также информировать представителей европейского делового сообщества о преимуществах использования биржевого механизма для выхода на рынок Беларуси.
При этом планируется, что через Weheat OU будут организованы регулярные поставки в Евросоюз белорусских пеллет, объем производства которых до конца текущего года должен составить около 500 тыс. тонн.
"Спрос на зеленую энергию в Европе сейчас очень высокий, и, судя по всему, это долгосрочный тренд. Поэтому рынок возобновляемых видов топлива будет динамично расти и развиваться. В этой связи у белорусских экспортеров пеллет есть хорошая возможность зайти в Евросоюз со своей продукцией и занять там определенную нишу. Мы как биржевой брокер будем этому всячески содействовать", - подчеркнул глава представительства Weheat OU в Беларуси Максим Ясинский.
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