ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат» поставит 25 тонн сливочного масла в ОАЭ. Контракт на поставку продукции подписан в рамках международной выставки продуктов питания и напитков Gulfood-2021, которая проходила 21-25 февраля в Дубае.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, Рогачевский МКК представил на выставке молочные консервы, масло и сыры, а также стерилизованное питьевое молоко в упаковке ТБА.

«Наша продукция уже известна на рынке ОАЭ и завоевала авторитет среди местных покупателей. И мы продолжаем закреплять наши позиции на рынке Эмиратов, расширяя ассортимент поставляемой продукции», - отметили на предприятии.

Gulfood - крупнейшая и наиболее влиятельная в мире ежегодная выставка пищевой промышленности и производства напитков, с беспрецедентным количеством посетителей, экспонентов и бизнес-операций, проведенных в течение нескольких дней выставки. Gulfood является важной международной платформой, в которой участвует более 5000 компаний из 120 стран и свыше 97000 посетителей из 185 стран мира.