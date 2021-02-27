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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РОГАЧЕВСКИЙ МКК ПОСТАВИТ 25 ТОНН СЛИВОЧНОГО МАСЛА В ОАЭ
13:04 01.03.2021
ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат» поставит 25 тонн сливочного масла в ОАЭ. Контракт на поставку продукции подписан в рамках международной выставки продуктов питания и напитков Gulfood-2021, которая проходила 21-25 февраля в Дубае.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, Рогачевский МКК представил на выставке молочные консервы, масло и сыры, а также стерилизованное питьевое молоко в упаковке ТБА.
«Наша продукция уже известна на рынке ОАЭ и завоевала авторитет среди местных покупателей. И мы продолжаем закреплять наши позиции на рынке Эмиратов, расширяя ассортимент поставляемой продукции», - отметили на предприятии.
Gulfood - крупнейшая и наиболее влиятельная в мире ежегодная выставка пищевой промышленности и производства напитков, с беспрецедентным количеством посетителей, экспонентов и бизнес-операций, проведенных в течение нескольких дней выставки. Gulfood является важной международной платформой, в которой участвует более 5000 компаний из 120 стран и свыше 97000 посетителей из 185 стран мира.
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