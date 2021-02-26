В администрации СЭЗ «Витебск» 26 февраля 2021 года состоялись переговоры с индийской компанией - крупнейшим производителем упаковочных материалов.

Как сообщает сайт СЭЗ, во время встречи представителям бизнеса были презентованы привлекательные условия для реализации инвестиционных проектов на территории свободной экономической зоны «Витебск».

В ходе обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества инвестор из Индии выразил заинтересованность в создании на территории крупного промышленного сектора СЭЗ «Витебск» производства упаковки, в том числе и для продукции резидентов СЭЗ.