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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОЭЗ «БРЕМИНО-ОРША» И ПОРТ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ ХАЙНАНЬ БУДУТ СТИМУЛИРОВАТЬ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЕ ПОТОКИ
09:59 01.03.2021
Подписано трехстороннее предварительного соглашение о сотрудничестве между Интегрированной консигнационной (бондовой) зоной свободной торговли Хайкоу, ОЭЗ «Бремино-Орша» и SemProGroup International Logistic Co., Ltd.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ООО «Бремино Групп», в рамках подписанного 26 февраля соглашения планируется дальнейшее развитие экономического взаимодействия двух зон, включая стимулирование экспортно-импортного потоков между Портом свободной торговли Хайнань и ОЭЗ «Бремино-Орша».
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