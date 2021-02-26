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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ПАКИСТАН ОБСУДИЛИ АКТИВИЗАЦИЮ ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
09:15 01.03.2021
Посол Беларуси в Исламской Республике Пакистан Андрей Метелица 26 февраля 2021 г. встретился с секретарем Министерства по экономическим вопросам Пакистана (в ранге первого заместителя министра) Нуром Ахмедом
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили вопросы развития торговли между Беларусью и Пакистаном, а также перспективные направления активизации двусторонних деловых контактов после пандемии коронавируса, включая подготовку шестого заседания совместной белорусско-пакистанской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.
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