В ходе онлайн-конференции «Экспорт в страны ЕАЭС», организованной 25 февраля министерствами экономического развития и промышленности и торговли Новосибирской области, торговый представитель Российской Федерации в Беларуси Юрий Золотарев и руководитель Центра поддержки экспорта Смоленской области Максим Астапенков призвали представителей новосибирских деловых кругов как можно шире использовать потенциал Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) в торговле с Беларусью.

При этом, по словам российской стороны, эффективность белорусской биржевой площадки подтверждают многочисленные положительные отзывы представителей бизнеса, которые уже взяли на вооружение этот механизм.

В частности, как сообщил Максим Астапенков, в настоящее время на БУТБ работают свыше 400 компаний из Смоленской области. Для них биржа стала дополнительным каналом сбыта и закупки товаров, причем не только в Беларуси, но и в третьих странах благодаря возможности заключения транзитных сделок.

В свою очередь член совета директоров ГК «Инновационная Бизнес Группа» Марина Глаголева подтвердила наличие запросов со стороны предприятий Новосибирской области на поиск деловых партнеров в Республике Беларусь, а также их интерес к предлагаемым белорусской биржей инструментам и решениям в сфере трансграничной торговли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, экономическую ситуацию в Беларуси глазами бизнес-операторов и возможности биржи на конференции представил заместитель председателя правления биржи Алексей Мацевило.

В своем выступлении он сделал акцент на важности сохранения и развития кооперационных связей в период пандемии COVID-19 и преимуществах биржевых механизмов контроля за исполнением сделок.