ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» посетил советник по финансово-экономическим вопросам ЧП Planeta Servis Даврон Нурбаев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ходе состоявшихся 23 февраля переговоров с руководством холдинга обсуждались вопросы возможного сотрудничества по продвижению и реализации сельскохозяйственной техники «Бобруйскагромаш» на рынок Узбекистана, намечены направления для развития двусторонних отношений.

Гость из Узбекистана посетил выставочную экспозицию продукции холдинга «Бобруйскагромаш» и ознакомился с номенклатурой производимой техники, ее характеристиками и конкурентными преимуществами.

Частное предприятие Planeta Servis является узбекским поставщиком дорожно-строительной, коммунальной и сельскохозяйственной техники, а также официальным дилером ОАО «Минский тракторный завод».