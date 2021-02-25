Казахстанские компании готовы заключить договоры об импорте белорусских товаров. Это было отмечено на встрече председателя концерна «Белгоспищепром» Анатолия Бубена с министром сельского хозяйства Казахстана Сапарханом Омаровым и представителями бизнес-сообщества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в первую очередь они заинтересованы в поставках сахара, который востребован не только на полках магазинов, но и в перерабатывающей отрасли.

Анатолий Бубен отметил, что сначала концерн должен обеспечить внутренний рынок Беларуси сахаром, но и в Казахстан обязательно будет найдена возможность экспортировать его излишки.

Представителям делегации Казахстана интересен не только сахар, но и технологии его производства. На белорусских предприятиях была произведена модернизация оборудования и сегодня белорусские технологии ничем не уступают европейским.

В 2020 году предприятия, входящие в состав концерна «Белгоспищепром», увеличили поставки товаров в Казахстан более чем в 2 раза. Первой позицией в экспортном перечне является сахар, также спросом пользуются солод, соль, плодоовощная продукция, водка и ЛВИ, кондитерские изделия и мыло.