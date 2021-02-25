|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КАЗАХСТАН ЗАИНТЕРЕСОВАН В ПОСТАВКАХ БЕЛОРУССКОГО САХАРА
11:15 26.02.2021
Казахстанские компании готовы заключить договоры об импорте белорусских товаров. Это было отмечено на встрече председателя концерна «Белгоспищепром» Анатолия Бубена с министром сельского хозяйства Казахстана Сапарханом Омаровым и представителями бизнес-сообщества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в первую очередь они заинтересованы в поставках сахара, который востребован не только на полках магазинов, но и в перерабатывающей отрасли.
Анатолий Бубен отметил, что сначала концерн должен обеспечить внутренний рынок Беларуси сахаром, но и в Казахстан обязательно будет найдена возможность экспортировать его излишки.
Представителям делегации Казахстана интересен не только сахар, но и технологии его производства. На белорусских предприятиях была произведена модернизация оборудования и сегодня белорусские технологии ничем не уступают европейским.
В 2020 году предприятия, входящие в состав концерна «Белгоспищепром», увеличили поставки товаров в Казахстан более чем в 2 раза. Первой позицией в экспортном перечне является сахар, также спросом пользуются солод, соль, плодоовощная продукция, водка и ЛВИ, кондитерские изделия и мыло.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 25.02.2021
Курсы в банках
на 26.02.2021
Конвертация в банках
на 26.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте