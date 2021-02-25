Преимущества использования торговых площадок Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) в целях укрепления деловых связей и увеличения взаимного товарооборота Беларуси и Башкортостана представлены 25 февраля в рамках онлайн-конференции, посвященной вопросам двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Организатором мероприятия выступил Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан.

Выступая перед участниками конференции, начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий обратил особое внимание на возможности, которые предоставляет биржевая площадка башкирским компаниям, заинтересованным в развитии торговых отношений с белорусскими партнерами. В частности, биржевые торги открывают доступ к большинству крупнейших потребителей продукции, выпускаемой предприятиями Башкортостана, что позволит оперативно найти покупателя и совершить сделку на выгодных для обеих сторон условиях.

В то же время БУТБ может послужить эффективным инструментом закупок белорусских товаров, востребованных в Башкортостане. Так, Беларусь традиционно поставляет в Башкортостан машины и оборудование, нефтехимическую и химическую продукцию, текстильные изделия, продукты питания. Производители всех этих товарных позиций широко представлены на БУТБ и готовы сотрудничать с российским бизнесом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, прошедшая конференция стала одним из серии онлайн-мероприятий, направленных на вовлечение компаний из различных регионов Российской Федерации в биржевую торговлю с субъектами хозяйствования Республики Беларусь. В текущем году представители БУТБ уже приняли участие в аналогичных видеоконференциях с Удмуртией, а также Смоленской, Брянской, Псковской, Свердловской и Волгоградской областями.