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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЕС НА ГОД ПРОДЛИЛ САНКЦИИ ПРОТИВ БЕЛАРУСИ


09:16 26.02.2021

Европейский союз на год продлили санкции против белорусских властей. Об этом говорится в заявлении Представительства Европейского союза в Беларуси.

«Совет постановил продлить до 28 февраля 2022 года ограничительные меры в отношении высокопоставленных должностных лиц, ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов в Беларуси, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов. Санкции ЕС также направлены на экономических субъектов, видных бизнесменов и компании, получающие выгоду от режима Александра Лукашенко и/или поддерживающих его», - говорится в заявлении".

В ЕС напомнили, что после фальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года и последовавшей за этим волны демонстраций, которые были жестоко подавлены властями Беларуси, ЕС ввел санкции в октябре, ноябре и декабре 2020 года, тем самым дав понять ответственным политическим и экономическим субъектам, что за их действия и поддержку режиму приходится платить.

Ограничительные меры представляют собой запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физических лиц (в настоящее время они действуют в отношении 88 человек, включая Александра Лукашенко) и замораживание активов 7 юридических лиц.

Кроме того, физическим и юридическим лицам в ЕС запрещено предоставлять финансовые средства перечисленным лицам, как прямо, так и косвенно.

«ЕС внимательно следит за развитием ситуации в Беларуси. Совет по иностранным делам 22 февраля 2021 года подчеркнул, что ввиду сохраняющегося неуважения к фундаментальным свободам и правам человека, а также репрессий в отношении белорусского народа и гражданского общества со стороны властей Европейский союз рассмотрит вопрос о введении дальнейших санкций. Кроме того, ЕС продолжит поддерживать белорусский народ в его законном требовании демократии, в том числе за счет поддержки гражданского общества и независимых СМИ», - отмечается в заявлении.

Напомним, ЕС ранее заявил, что подготовит четвертый пакет санкций против Лукашенко.
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