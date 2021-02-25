Перспективы увеличения объемов биржевой торговли сельхозпродукцией между Беларусью и Латвией обсуждены 24 февраля в ходе онлайн-семинара, который был организован для представителей латвийского бизнеса Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ) совместно с Латвийским агентством инвестиций и развития.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в мероприятии приняли участие руководители 19 торговых и производственных компаний из Латвии.

По словам первого заместителя председателя правления БУТБ Андрея Новикова, несмотря на то что Латвия занимает 3-е место как по количеству аккредитованных на бирже компаний, так и по объемам совершенных сделок, потенциал взаимной торговли продукцией сельского хозяйства в настоящее время в полной мере не реализован.

«За прошлый год сумма биржевых сделок, совершенных латвийскими участниками торгов, достигла 72 млн USD. При этом на сельхозпродукцию пришлось только 6,7 млн USD. Для сравнения по литовским компаниям этот показатель составил 14,2 млн USD, а по эстонским – 9,1 млн USD. Так что взаимодействие в этой сфере нужно однозначно укреплять. Начать можно с расширения товарной номенклатуры, которая сегодня обеспечивает основной объем биржевого товарооборота между Беларусью и Латвией. В частности, на латвийский рынок можно поставлять сухое молоко, рапсовое масло, шрот масличных, свекловичный жом и мясопродукты, в то время как белорусские сельхозпредприятия могли бы закупать в Латвии соевый шрот и бобы, рыбную муку и мясо птицы. Все это высоколиквидные товарные позиции», – отметил Андрей Новиков.

В свою очередь директор SIA Business Support Services (аккредитованный брокер БУТБ в Латвии) выразил готовность оказать латвийским компаниям необходимое содействие по выходу на белорусский биржевой рынок, подчеркнув, что биржа – это, прежде всего, возможность без посредников работать с крупнейшими белорусскими предприятиями мясомолочной, масложировой и комбикормовой отраслей.

«Главная цель сегодняшнего семинара – рассказать латвийскому бизнесу о возможности напрямую, без посредников приобретать производимую в Беларуси продукцию сельского хозяйства. На биржевой площадке аккредитованы все ведущие аграрные предприятия, заинтересованные в диверсификации экспортных поставок. Одновременно биржа может стать эффективным каналом реализации латвийских товаров в Беларуси. Найти покупателя можно максимально оперативно. Но, наверное, самое главное – это безопасность совершения сделок. Благодаря внедренному на бирже механизму контроля за исполнением обязательств риск непоставки или неполучения оплаты за отгруженный товар минимален, а в большинстве случаев отсутствует в принципе», – считает латвийский бизнесмен.

На 24 февраля 2021 года на БУТБ аккредитованы 387 латвийских компаний, 23 из которых пришли на биржевую площадку в 2020 году.