Национальным центром маркетинга МИД Беларуси совместно с АНО «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области», Оренбургским областным союзом промышленников и предпринимателей, при поддержке концерна «Беллегпром» организована бизнес-миссия деловых кругов Оренбургской области, которая проходит онлайн 24 и 25 февраля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, в рамках бизнес-миссии проходят переговоры оренбургских производителей с белорусскими предприятиями о возможностях сотрудничества по поставкам продукции.

С белорусской стороны в мероприятии принимают участие предприятия по производству технологического и нестандартного оборудования для пищевой и перерабатывающий промышленности, кабельных термоусаживаемых муфт, экологически чистых продуктов питания, а также поставщик продукции ведущих в СНГ производителей металлоизделий, сеть магазинов вегетарианских продуктов, специализированные интернет-магазины и другие компании.

На мероприятии 24 февраля состоялись выступления начальника управления внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области Александра Дьяченко и заместителя председателя концерна «Беллегпром» Вадима Ламкова — курирующей в Беларуси сотрудничество с Оренбургской областью на региональном уровне организации.

Директор Валерий Садохо отметил, что Национальный центр маркетинга активно сотрудничает с предприятиями Российской Федерации: только за последний год были организованы более чем десяток деловых мероприятий с различными российскими регионами, которые включали не только онлайн-форматы, но и встречи в Национальном центре маркетинга, визиты на белорусские предприятия.

«К данной встрече мы также тщательно готовились, подбирая на белорусском рынке наиболее подходящих потенциальных партнеров для компаний из Оренбургской области. Итогом проделанной работы станут два дня продуктивной бизнес-миссии», - выразил уверенность Валерий Садохо.