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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В КАЗАХСТАН В 2020 ГОДУ ВЫРОС НА 20%


11:02 25.02.2021

Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в Казахстан в 2020 году вырос на 20% и составил $289,9 млн. Такие цифры были озвучены на 2-м заседании совместной белорусско-казахстанской рабочей группы по выработке перспективных направлений сотрудничества в области сельского хозяйства.

В 2020 году товарооборот сельхозпродукции между странами вырос в 1,2 раза к 2019 году и достиг $307,2 млн. Казахстан занимает вторую строчку среди стран-партнеров Беларуси, которых всего 116. Между тем страны располагают потенциалом для дальнейшего стабильного роста товарооборота и закрепления позитивной тенденции во взаимной торговле.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, на заседании рассмотрены вопросы в области торговли продовольствием, растениеводства и животноводства, ветеринарии и фитосанитарного контроля. Белорусская сторона заинтересована в наращивании поставок в Казахстан продукции АПК, в первую очередь мясо-молочной продукции, в поставках оборудования для строительства молочно-товарных ферм, племенного скота.

Положительные результаты двустороннего взаимодействия имеются в области испытания сортов растений, работа в этом направлении будет продолжена. Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в области подготовки и переподготовки кадров.

Белорусскую сторону на заседании возглавил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, от Казахстана — министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

Напомним, первое заседание рабочей группы состоялось в Казахстане в 2019 году. Встречи и переговоры представителей отраслевых министерств и заинтересованных субъектов хозяйствования проходят на постоянной основе.
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