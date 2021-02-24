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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ ПРОРАБАТЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЭКСПОРТА БЕЛОРУССКИХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ВО ФРАНЦИЮ


09:15 25.02.2021

Перспективы использования механизма биржевых торгов для организации поставок белорусской пилопродукции во Францию обсуждены 23 февраля в ходе встречи руководства Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) и французского импортера древесины – Bois Import SA.

Как отметил представитель Bois Import Франк Ванжан, достаточно долгое время его компания закупала пиломатериалы в странах Балтии, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы, заставив искать альтернативные рынки. Одним из таких рынков может стать Беларусь, сообщает пресс-служба БУТБ.

«Когда мы выяснили, что значительная часть пиломатериалов, которые попадают во Францию из Прибалтики, на самом деле производятся в Беларуси, мы решили детально изучить ваш рынок и попробовать покупать нужную нам продукцию непосредственно у производителей. Конечно, биржевые торги – совершенно новый для нас инструмент и, скорее всего, потребуется какое-то время на то, чтобы освоить его. Однако возможности, которые он открывает, безусловно, перевешивают любые неудобства», – считает французский бизнесмен.

В этой связи первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков заверил г-на Ванжана в готовности биржи оказать Bois Import любое необходимое содействие по выходу на белорусский рынок, включая аккредитацию, обучение и поиск деловых партнеров.

«Около половины всех производимых в Беларуси пиломатериалов реализуется на экспорт через биржевую площадку, а это порядка 2 млн куб. м в год. Более того, в январе нам удалось привлечь на торги ряд поставщиков пилопродукции и круглого леса из России, поэтому, зарегистрировавшись на нашей бирже, вы автоматически получаете доступ и на российский рынок», – заявил Андрей Новиков.

Он также предложил французской стороне не ограничиваться пиломатериалами, а рассмотреть возможность закупки и другой продукции деревообработки, в том числе древесных пеллет.

«В прошлом году в Беларуси были построены и введены в эксплуатацию 6 новых пеллетных заводов. Еще 6 планируется построить в текущем году. В результате наша страна сможет ежегодно реализовывать на экспорт примерно 250 тыс. т пеллет. Так что сейчас у вас есть хорошая возможность зайти на этот рынок на этапе становления и стать одним из первых поставщиков белорусских пеллет в страны Евросоюза. При этом регулярность поставок можно легко обеспечить путем заключения годовых контрактов», – добавил представитель БУТБ.
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