Товарооборот Беларуси и Китая в 2020 году составил $4,6 млрд, превысив показатель 2019 года на $0,8 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Китае, экспорт белорусской продукции за 2020 год увеличился на 9,4% до $776,9 млн, импорт сократился на 1,7% до $3840,5 млн.

Торговое сальдо сложилось в пользу Китая, при этом разрыв сократился на 4,1%.

Драйвером белорусского экспорта в Китай стала продукция сельского хозяйства и деревообработки, продемонстрировав двукратное увеличение.

В Китае аккредитовано 105 белорусских производителей сельхозпродукции.

Несмотря на замедление деловой активности в мире в период пандемии коронавирусной инфекции, Беларусь и Китай стабилизировали динамику двустороннего внешнеторгового оборота, обеспечив опережающий рост продаж белорусской продукции на высококонкурентном китайском рынке.