|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКОЙ ПРОДУКЦИИ В КИТАЙ В 2020 ГОДУ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 9,4%
14:45 24.02.2021
Товарооборот Беларуси и Китая в 2020 году составил $4,6 млрд, превысив показатель 2019 года на $0,8 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Китае, экспорт белорусской продукции за 2020 год увеличился на 9,4% до $776,9 млн, импорт сократился на 1,7% до $3840,5 млн.
Торговое сальдо сложилось в пользу Китая, при этом разрыв сократился на 4,1%.
Драйвером белорусского экспорта в Китай стала продукция сельского хозяйства и деревообработки, продемонстрировав двукратное увеличение.
В Китае аккредитовано 105 белорусских производителей сельхозпродукции.
Несмотря на замедление деловой активности в мире в период пандемии коронавирусной инфекции, Беларусь и Китай стабилизировали динамику двустороннего внешнеторгового оборота, обеспечив опережающий рост продаж белорусской продукции на высококонкурентном китайском рынке.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 23.02.2021
Курсы в банках
на 24.02.2021
Конвертация в банках
на 24.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте