Беларусь и ОАЭ заинтересованы в развитии военно-технического сотрудничества. Это было отмечено во время встречи председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса с заместителем министра обороны ОАЭ Маттаром Салемом Али аль-Дахери, которая состоялась 23 февраля в рамках выставки IDEX-2021.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, на переговорах стороны обсудили широкий круг вопросов сотрудничества в военно-технической сфере, отметили хороший уровень достигнутого взаимодействия, имеющийся потенциал и пути его дальнейшего укрепления.

Командующий объединенным тылом Генерального штаба Вооруженных сил ОАЭ Абдулрахман Нахр аль-Мари посетил национальный павильон Республики Беларусь на IDEX-2021 и осмотрел стенды белорусских организаций, участвующих в выставке.

Председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус рассказал о новейших разработках и технологиях, концепциях вооружений, представленных белорусскими экспонентами. Абдулрахман Нахр аль-Мари дал высокую оценку белорусской экспозиции.

«Для белорусской делегации выставка IDEX-2021 стала не только удобной площадкой для демонстрации современных и перспективных разработок и технологий, но и показателем того, что отечественный ВПК обладает определенным научно-техническим и инновационным потенциалом, представляющим интерес со стороны эмиратских партнеров, что и подтвердили проведенные с ними встречи и переговоры», - отметили в Госкомвоенпроме.