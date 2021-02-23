|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ОАЭ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
12:09 24.02.2021
Беларусь и ОАЭ заинтересованы в развитии военно-технического сотрудничества. Это было отмечено во время встречи председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса с заместителем министра обороны ОАЭ Маттаром Салемом Али аль-Дахери, которая состоялась 23 февраля в рамках выставки IDEX-2021.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, на переговорах стороны обсудили широкий круг вопросов сотрудничества в военно-технической сфере, отметили хороший уровень достигнутого взаимодействия, имеющийся потенциал и пути его дальнейшего укрепления.
Командующий объединенным тылом Генерального штаба Вооруженных сил ОАЭ Абдулрахман Нахр аль-Мари посетил национальный павильон Республики Беларусь на IDEX-2021 и осмотрел стенды белорусских организаций, участвующих в выставке.
Председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус рассказал о новейших разработках и технологиях, концепциях вооружений, представленных белорусскими экспонентами. Абдулрахман Нахр аль-Мари дал высокую оценку белорусской экспозиции.
«Для белорусской делегации выставка IDEX-2021 стала не только удобной площадкой для демонстрации современных и перспективных разработок и технологий, но и показателем того, что отечественный ВПК обладает определенным научно-техническим и инновационным потенциалом, представляющим интерес со стороны эмиратских партнеров, что и подтвердили проведенные с ними встречи и переговоры», - отметили в Госкомвоенпроме.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 23.02.2021
Курсы в банках
на 24.02.2021
Конвертация в банках
на 24.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте