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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ФРАНЦУЗСКИЙ ИМПОРТЕР ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ СП НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ


10:09 24.02.2021

В Национальном центре маркетинга МИД Беларуси 23 февраля состоялась бизнес-встреча с французской организацией-импортером продукции деревообработки SAS BOIS-IMPORT.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, деловые круги лесообрабатывающей промышленности обеих стран обсудили возможности отраслевого торгово-экономического сотрудничества, в том числе возможности создания совместных деревообрабатывающих производств на территории Беларуси.

Директор Национального центра маркетинга МИД Беларуси Валерий Садохо приветствовал SAS BOIS-IMPORT и рассказал о возможностях для поиска деловых партнеров на белорусском рынке, которые организация предоставляет для зарубежных компаний. В числе таких инструментов эксперт отметил эффективность работы через площадку Export.by.

«Известный бренд «Группа компаний Kingfisher», который имеет тысячи магазинов в Европе, в том числе во Франции, нашел на Export.by порядка 20 белорусских компаний, специализирующихся на деревообрабатывающей продукции, с которыми в дальнейшем развивал торгово-экономическое сотрудничество. Ряд этих компаний заключили контракты на поставку мебельного щита во Францию», - сказал Валерий Садохо.

Директор Национального центра маркетинга также отметил повышающийся рост спроса на древесину на внутреннем рынке Беларуси.

«И, тем не менее, вопросы торговли лесоматериалами сегодня переходят на второй план. На первом плане стоят вопросы о создании производств по деревообработке, товаров из древесины на территории Беларуси. Это будет способствовать росту конечной добавочной стоимости и повышать эффективность экспорта», - высказал мнение эксперт.

Валерий Садохо проинформировал французских коллег, что среди коммерческих предложений, которые подают белорусские производители в Национальный центр маркетинга с целью дальнейшего поиска зарубежных деловых партнеров, есть оформленные предложения в области лесоматериалов.

«Мы уже сегодня готовы передать их SAS «BOIS-IMPORT» для дальнейшей работы», - подчеркнул эксперт.

Мероприятие прошло при поддержке посольства Республики Беларусь во Франции, а также Республиканской лесопромышленной ассоциации Беларуси.
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