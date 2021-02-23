Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 23 февраля 2021 г. встретился с постоянным представителем Программы развития ООН в Республике Беларусь Александрой Соловьевой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития взаимодействия Беларуси и ПРООН, в том числе в рамках реализации национальных приоритетов в социально-экономической сфере, а также активизации совместных усилий по минимизации последствий распространения коронавирусной инфекции в нашей стране.

Собеседники также договорились продолжить сотрудничество по вопросам достижения Беларусью Целей устойчивого развития, развития «зеленой экономики» в стране, восстановления пострадавших регионов в результате аварии на ЧАЭС.