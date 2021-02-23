Администрация СЭЗ «Гродноинвест» и международная компания Crescendo Worldwide в формате онлайн-встречи обсудили направления сотрудничества и продвижения инвестиционных возможностей Гродненской области.

Как сообщает сайт СЭЗ, в рамках мероприятия проведена презентация инвестиционного и делового климата Гродненской области, промышленного, логистического и туристического потенциала региона. Представлены варианты кооперации с действующими резидентами СЭЗ «Гродноинвест».

Индийская компания Crescendo представила план развития международных отношений с Ближней Азией и выразила готовность в содействии развития деловых отношений между компаниями Беларуси и Индии.

В 2020 году экспорт резидентов СЭЗ «Гродноинвест» в Индию приблизился к миллиону долларов США. За год, несмотря на мировую пандемию, показатель вырос в 1,5 раза. Всего в дальние страны резидентами экспортировано продукции на 16 млн долларов США, а география экспорта расширилась до 65 стран. Отметим, что в 2021 году Евразийский экономический союз проведет переговоры с Египтом и Индией о создании зоны свободной торговли.

Crescendo Worldwide - это консалтинговая компания в области международного бизнеса и прямых иностранных инвестиций, имеющая свое присутствие в более чем 50 странах мира.