Председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус 22 февраля провел переговоры с министром обороны Сербии доктором Небойшем Стефановичем. Это первая встреча руководителей белорусской и сербской делегаций в ранге глав ведомств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, в ходе переговоров рассматривались вопросы текущего состояния двустороннего военно-технического сотрудничества, в том числе выполнение действующих контрактов.

Руководитель белорусской делегации сегодня также провел встречу с Федеральным министром оборонной промышленности Исламской Республики Пакистан Зобайдой Джалал. Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества между Беларусью и Пакистаном, обсудили перспективные направления военно-технического сотрудничества.

В ходе переговоров руководители сербской и пакистанской делегаций высоко оценили представленную на национальном стенде продукцию белорусского ВПК.

Председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус пригласил Небойшу Стефановича и Зобайду Джалал посетить 10-ю Международную выставку вооружений и военной техники MILE-2021, которая пройдет в Минске с 23 по 26 июня.