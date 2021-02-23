МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

В АПРЕЛЕ-МАЕ В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ ЗАСЕДАНИЕ БЕЛОРУССКО-АРМЯНСКОЙ МЕЖПРАВКОМИССИИ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ

13:21 23.02.2021 Посол Беларуси в Армении Александр Конюк 22 февраля встретился с министром экономики Армении, сопредседателем межправительственной белорусско-армянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК) Ваганом Керобяном. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития белорусско-армянского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Достигнута договоренность о проведении в апреле-мае 2021 г. в Минске очередного заседания МПК, а также организации сопутствующих бизнес-мероприятий.