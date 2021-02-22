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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГРОДНЕНСКАЯ ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА «НЕМАН» НА ВЫСТАВКЕ В ДУБАЕ ЗАКЛЮЧИЛА КОНТРАКТ НА $1 МЛН


12:22 23.02.2021

ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» в рамках проходящей в Дубае 26-й международной выставки продуктов питания GulFood-2021 в первый день переговоров заключило контракт на $1 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белгоспищепром», подписан договор на поставку белорусских продуктов на $500 тысяч.

В рамках выставки запланировано подписание контрактов по поставкам белорусской ликеро-водочной продукции в страны Африки (Нигерия, Гана, Южная Африка), Омана и Ирака. ОАО «Минск Кристалл» - управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп» расширило линейку водок ТМ «ALPHA LINE» за счет нового формата (1л.) и вкусовых вариантов (с кофе), которая будет представлена на рынке Ближнего Востока и стран Африки.

Общая сумма контрактов, которые предприятия концерна планируют заключить в Дубае, составит более $2 млн.

Выставка продуктов питания GulFood-2021 - это одно из крупнейших мировых выставочных мероприятий по тематике продуктов питания.

Концерн «Белгоспищепром» представляет гостям и участникам выставки разработки белорусских технологов. В частности, рапсовое масло, кондитерские изделия.

Так, ОАО «Красный пищевик», кроме монофлерных видов меда, представило новинки: взбитый мед с клюквой, клубникой, черникой, вишней, лимоном и имбирем, а также медовые десерты с фундуком, миндалем, кешью и грецким орехом. Стоит отметить, что они уже завоевали интерес у посетителей выставки.
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