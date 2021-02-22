Сербская компания Dana Holdings не будет участвовать в проекте "Северный берег". Об этом заявил председатель совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммед аль-Аббар 22 февраля во время встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.

Комментируя слухи об участии компании Dana Holdings в проекте "Северный берег" Мухаммед аль-Аббар отметил, что они не подтверждаются.

"Я занимаюсь инвестиционной деятельностью на протяжении 25 лет в 14 странах мира и имею достаточный опыт и успех в этих направлениях. С приходом на новый рынок каждый раз занимаюсь поиском и сбором информации. Конечно же, в этом процессе прибегаю к услугам мировых консалтинговых компаний и адвокатов. Приходя на новые рынки, я также обсуждаю возможности и перспективы с теми, кто уже работает на этом рынке. Мы крупнейший застройщик на рынке в Сербии, и я хорошо знаком с владельцами компании Dana Holdings. Отмечу, что обращался к ним по-дружески за консультацией относительно перспектив и возможностей рынка Беларуси. Однако на сегодняшний момент мы рассматриваем реализацию проекта "Северный берег" самостоятельно, поэтому эти слухи не подтверждаются", - пояснил он.

Мухаммед аль-Аббар - совладелец крупных международных компаний в области инвестиций, недвижимости, гостиничного бизнеса, электронной торговли, логистики, общественного питания, моды, дизайна и других. Он является идейным вдохновителем и исполнителем концепции создания современного Дубая, ключевым советником по экономическим и инвестиционным вопросам (личным и государственным) руководителей Абу-Даби и Дубая.