За период эпидемии товарооборот Беларуси и России упал на 15%. Это отметил Владимир Путин 22 февраля во время встречи в Сочи с Лукашенко.

Говоря о сотрудничестве двух стран, он подчеркнул, что вопросы финансовой поддержки, конечно, важны, но это далеко не главное.

"Главное - это совместная работа и кооперация в реальном секторе экономики. У нас действительно за период эпидемии немного упал товарооборот, примерно на 15%. Но все равно составил $28,5 млрд. Это очень значимая цифра", - сказал Путин.

"Наши инструменты взаимодействия отлажены, работают хорошо. У нас нет ни одного дня, чтобы наши коллеги не общались друг с другом, не решали тех или иных вопросов, которые стоят перед нами. Мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества подтверждается", - заявил глава российского государства.