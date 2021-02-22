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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО ПРЕДЛОЖИЛ ГАЗПРОМУ ИНВЕСТИРОВАТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО АЗОТНОГО КОМБИНАТА В ГРОДНО
09:10 23.02.2021
Лукашенко предложил Газпрому инвестировать в строительство нового азотного комбината в Гродно. Это предложение он озвучил во время встречи 22 февраля в Сочи с Владимиром Путиным.
Лукашенко пояснил, что полный ввод в строй Белорусской АЭС позволит сэкономить примерно 5 млрд куб. м природного газа. Тем не менее потребность в этом сырье в целом не снизится с учетом планов по строительству нового азотного комбината в Гродно.
"А это природный газ. Поэтому мы все равно будем потреблять природный газ во всевозрастающих объемах. Проект стоимостью 1,2-1,3 млрд, - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Новый комбинат. Опыт у нас есть. У нас же такой работает там. Поэтому мы хотим увеличить объемы азотных удобрений. Если будет ваше поручение проработать вопрос, мы с Газпромом готовы этот проект реализовать".
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