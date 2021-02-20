Биржевая торговля способствует диверсификации экспорта белорусской молочной продукции. Такое мнение высказал Александр Казючиц – официальный представитель в Беларуси компании Olam International (Сингапур), которая является одним из мировых лидеров в области поставок и производства сельскохозяйственной продукции.

«В период высокого спроса на продукты питания на мировых рынках белорусская молочная продукция имеет все шансы «потеснить» конкурентов из Евросоюза и Новой Зеландии. При этом использование площадки Белорусской универсальной товарной биржи будет не только обеспечивать отечественным экспортерам максимально выгодные ценовые условия, но и поможет расширить географию внешней торговли. Биржевые торги особенно эффективны, когда рынок на подъеме, а сейчас именно этот случай», - сказал Александр Казючиц, которого цитирует пресс-служба БУТБ.

Эксперт также отмечает, что узнаваемость производимой в Беларуси молочной продукции в мире постепенно растет. В частности, ряд деловых партнеров Olam в странах Юго-Восточной Азии регулярно интересуются закупкой именно белорусского сухого молока и сыворотки.

«К примеру, мы поставляем достаточно большие объемы молокопродуктов в Бангладеш. Так вот некоторые местные покупатели специально заказывают сухое молоко белорусского производства. То есть у них уже есть доверие к бренду «сделано в Беларуси», и они готовы платить за него. В целом, на мой взгляд, Юго-Восточная Азия очень перспективное направление для белорусских предприятий, которое может стать хорошим дополнением к рынку Российской Федерации. Главное – обеспечить ритмичность поставок, строгий контроль качества, надлежащую упаковку и проработать оптимальную логистику. Диверсификация экспортных рынков надежно застрахует белорусских поставщиков от любых конъюнктурных изменений и позволит формировать более гибкую сбытовую политику», – считает представитель Olam International.