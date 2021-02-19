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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЖД И РЖД ПРОДОЛЖАЮТ ПОЭТАПНОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПАССАЖИРСКОГО СООБЩЕНИЯ
11:22 22.02.2021
БЖД и ОАО «РЖД» продолжают поэтапное возобновление международного железнодорожного пассажирского сообщения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, фирменному скорому поезду «Беларусь» № 2/1 Минск-Москва, формирования Белорусской железной дороги, отправлением из Минска с 20 февраля, а из Москвы с 21 февраля 2021 года, возобновлена остановка для посадки/высадки пассажиров на станции Орша-Центральная.
На станции Орша-Центральная для посадки/высадки пассажиров предусмотрена остановка и фирменному поезду «Янтарь» № 30/29 Калининград-Москва, формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), отправлением из Калининграда и Москвы с 21 февраля 2021 года с возможностью проезда на участке Минск-Москва-Минск.
Кроме того, поезд № 79/80 Калининград–Санкт-Петербург, отправлением из Санкт-Петербурга с 22 февраля, а из Калининграда с 24 февраля 2021 года будет делать остановку для посадки/высадки пассажиров на станции Витебск с возможностью проезда на участке Витебск – Санкт-Петербург–Витебск.
Поезд №360/359 Калининград–Адлер, отправлением из Калининграда с 22 февраля, а из Адлера с 25 февраля 2021 года будет останавливаться для посадки/высадки пассажиров на станциях Минск-Пассажирский и Орша-Центральная с возможностью проезда на участке Минск-Адлер-Минск.
В БЖД обращают внимание, что проезд указанными поездами предусмотрен только для граждан Беларуси и Российской Федерации.
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