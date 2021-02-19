ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЖД И РЖД ПРОДОЛЖАЮТ ПОЭТАПНОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПАССАЖИРСКОГО СООБЩЕНИЯ


11:22 22.02.2021

БЖД и ОАО «РЖД» продолжают поэтапное возобновление международного железнодорожного пассажирского сообщения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, фирменному скорому поезду «Беларусь» № 2/1 Минск-Москва, формирования Белорусской железной дороги, отправлением из Минска с 20 февраля, а из Москвы с 21 февраля 2021 года, возобновлена остановка для посадки/высадки пассажиров на станции Орша-Центральная.

На станции Орша-Центральная для посадки/высадки пассажиров предусмотрена остановка и фирменному поезду «Янтарь» № 30/29 Калининград-Москва, формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), отправлением из Калининграда и Москвы с 21 февраля 2021 года с возможностью проезда на участке Минск-Москва-Минск.

Кроме того, поезд № 79/80 Калининград–Санкт-Петербург, отправлением из Санкт-Петербурга с 22 февраля, а из Калининграда с 24 февраля 2021 года будет делать остановку для посадки/высадки пассажиров на станции Витебск с возможностью проезда на участке Витебск – Санкт-Петербург–Витебск.

Поезд №360/359 Калининград–Адлер, отправлением из Калининграда с 22 февраля, а из Адлера с 25 февраля 2021 года будет останавливаться для посадки/высадки пассажиров на станциях Минск-Пассажирский и Орша-Центральная с возможностью проезда на участке Минск-Адлер-Минск.

В БЖД обращают внимание, что проезд указанными поездами предусмотрен только для граждан Беларуси и Российской Федерации.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.02.2021
валюта курс
EUR 3.1390
USD 2.5917
RUB 3.5062
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1390 +0.0157
USD 2.5917 +0.0001
RUB 3.5062 -0.0092
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1460 3.1500
USD 2.6000 2.6050
RUB 3.4800 3.4850
подробнее

Конвертация в банках
на 22.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2090 1.2140
EUR/RUB 90.6000 90.5000
USD/RUB 74.7000 74.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте