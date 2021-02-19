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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСИ ВЫДЕЛЕНЫ КВОТЫ ДОБЫЧИ В 2021 ГОДУ РЫБЫ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РФ
09:15 22.02.2021
Беларуси выделены квоты добычи в 2021 году рыбы в исключительной экономической зоне РФ. Решение о выделении квот принято в рамках исполнения протокола, подписанного на 18-й сессии белорусско-российской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства, которая состоялась в режиме видеоконференции 19 февраля 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в 2021 году Беларусь может выловить в Баренцевом море 5021 тонну трески и 1805 тонн пикши; в Балтийском море - 100 тонн трески, 800 тонн шпрот (кильки) и 100 тонн сельди (салаки).
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