Беларуси выделены квоты добычи в 2021 году рыбы в исключительной экономической зоне РФ. Решение о выделении квот принято в рамках исполнения протокола, подписанного на 18-й сессии белорусско-российской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства, которая состоялась в режиме видеоконференции 19 февраля 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в 2021 году Беларусь может выловить в Баренцевом море 5021 тонну трески и 1805 тонн пикши; в Балтийском море - 100 тонн трески, 800 тонн шпрот (кильки) и 100 тонн сельди (салаки).