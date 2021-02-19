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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БУТБ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В БОЛЕЕ ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПОСОЛЬСТВОМ ПАКИСТАНА
15:52 19.02.2021
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) приняла участие во встрече посла Исламской Республики Пакистан в Республике Беларусь Саджада Хайдера Хана с представителями белорусских предприятий и организаций, работающих в сферах машиностроения, торговли, фармацевтики, текстильной промышленности, производства продуктов питания, образования, инвестиционной деятельности, транспорта, логистики, банковских услуг, науки и инноваций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в ходе состоявшейся 18 февраля 2021 г. после пленарной части мероприятия нетворкинг-сессии представители БУТБ выразили заинтересованность в развитии сотрудничества с посольством Пакистана в Беларуси в части обмена информацией и проведения совместных мероприятий, направленных на вовлечение пакистанского бизнеса в биржевую торговлю с субъектами хозяйствования Беларуси.
Среди прочего отмечен положительный опыт работы БУТБ с компаниями из Юго-Восточной Азии, а также тесные партнерские связи с Пакистанской товарной биржей, которая, как и БУТБ, является полноправным членом международной Ассоциации фьючерсных рынков.
По итогам встречи достигнута договоренность об активизации взаимодействия БУТБ и посольства Пакистана в Беларуси по всем обозначенным направлениям и передано приглашение посетить центральный офис БУТБ с официальным визитом.
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