ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) приняла участие во встрече посла Исламской Республики Пакистан в Республике Беларусь Саджада Хайдера Хана с представителями белорусских предприятий и организаций, работающих в сферах машиностроения, торговли, фармацевтики, текстильной промышленности, производства продуктов питания, образования, инвестиционной деятельности, транспорта, логистики, банковских услуг, науки и инноваций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в ходе состоявшейся 18 февраля 2021 г. после пленарной части мероприятия нетворкинг-сессии представители БУТБ выразили заинтересованность в развитии сотрудничества с посольством Пакистана в Беларуси в части обмена информацией и проведения совместных мероприятий, направленных на вовлечение пакистанского бизнеса в биржевую торговлю с субъектами хозяйствования Беларуси.

Среди прочего отмечен положительный опыт работы БУТБ с компаниями из Юго-Восточной Азии, а также тесные партнерские связи с Пакистанской товарной биржей, которая, как и БУТБ, является полноправным членом международной Ассоциации фьючерсных рынков.

По итогам встречи достигнута договоренность об активизации взаимодействия БУТБ и посольства Пакистана в Беларуси по всем обозначенным направлениям и передано приглашение посетить центральный офис БУТБ с официальным визитом.