Национальный центр маркетинга МИД Беларуси проинформировал компании Воронежской области о возможностях выхода на белорусский рынок, а также об участии в процедурах закупок Беларуси в ходе состоявшейся 19 февраля видеоконференции.

Директор НЦМ Валерий Садохо отметил, что, реализуя основную задачу — информационную поддержку экспортно-импортных операций — Национальный центр маркетинга предлагает зарубежным и, в частности, российским компаниям широкий спектр услуг для успешной реализации торговых миссий на белорусском рынке.

Валерий Садохо подчеркнул тесную взаимосвязь рынков Российской Федерации и Беларуси: «Закупая белорусскую промышленную продукцию, российские предприятия инвестируют в создание новых рабочих мест в России. Это обусловлено комплектацией белорусской техники российскими материалами, деталями и узлами».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, состоялось также выступление начальника отдела по работе с клиентами управления обеспечения закупок Оксаны Гончарик, в котором она подробно ознакомила участников мероприятия с возможностями участия российских поставщиков в процедурах закупок в Беларуси. Эксперт презентовала воронежским предприятиям систему управления государственными закупками www.gias.by, информационную систему «Тендеры», функционирующую на сайте www.icetrade.by, электронную торговую площадку www.goszakupki.by.