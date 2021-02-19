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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НЦМ ПРОИНФОРМИРОВАЛ КОМПАНИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ВЫХОДА НА БЕЛОРУССКИЙ РЫНОК
14:53 19.02.2021
Национальный центр маркетинга МИД Беларуси проинформировал компании Воронежской области о возможностях выхода на белорусский рынок, а также об участии в процедурах закупок Беларуси в ходе состоявшейся 19 февраля видеоконференции.
Директор НЦМ Валерий Садохо отметил, что, реализуя основную задачу — информационную поддержку экспортно-импортных операций — Национальный центр маркетинга предлагает зарубежным и, в частности, российским компаниям широкий спектр услуг для успешной реализации торговых миссий на белорусском рынке.
Валерий Садохо подчеркнул тесную взаимосвязь рынков Российской Федерации и Беларуси: «Закупая белорусскую промышленную продукцию, российские предприятия инвестируют в создание новых рабочих мест в России. Это обусловлено комплектацией белорусской техники российскими материалами, деталями и узлами».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, состоялось также выступление начальника отдела по работе с клиентами управления обеспечения закупок Оксаны Гончарик, в котором она подробно ознакомила участников мероприятия с возможностями участия российских поставщиков в процедурах закупок в Беларуси. Эксперт презентовала воронежским предприятиям систему управления государственными закупками www.gias.by, информационную систему «Тендеры», функционирующую на сайте www.icetrade.by, электронную торговую площадку www.goszakupki.by.
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