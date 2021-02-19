Китай 19 февраля 2021 года отправил в Беларусь 100 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции нового типа производства корпорации «Синофарм».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Китае, доставка вакцины осуществляется авиакомпанией Air China на безвозмездной основе.

Вакцина производства «Синофарм» является первой одобренной в Китае для выхода на рынок государственным фармацевтическим управлением КНР и уже активно применяется внутри страны. По оценкам китайской стороны, вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная китайской компанией «Синофарм», в ходе испытаний показала 79,34% эффективности. На сегодня, помимо Китая, вакцина одобрена к использованию более чем в 10 странах мира: ОАЭ, Бахрейне, Египте, Иордании, Ираке, Сербии, Марокко, Венгрии, Пакистане и др.

В январе и феврале 2020 года Беларусь первой из стран оказала гуманитарную медицинскую помощь Китаю. В последующем уже китайские друзья помогли Беларуси средствами медицинского назначения – всего с апреля 2020 года по январь 2021 года было направлено более 115 тонн различных медицинских изделий для борьбы с коронавирусом.

Сотрудничество с китайской стороной по вопросам вакцины будет продолжено.