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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КИТАЙ ОТПРАВИЛ 100 ТЫСЯЧ ДОЗ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА В БЕЛАРУСЬ
12:57 19.02.2021
Китай 19 февраля 2021 года отправил в Беларусь 100 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции нового типа производства корпорации «Синофарм».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Китае, доставка вакцины осуществляется авиакомпанией Air China на безвозмездной основе.
Вакцина производства «Синофарм» является первой одобренной в Китае для выхода на рынок государственным фармацевтическим управлением КНР и уже активно применяется внутри страны. По оценкам китайской стороны, вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная китайской компанией «Синофарм», в ходе испытаний показала 79,34% эффективности. На сегодня, помимо Китая, вакцина одобрена к использованию более чем в 10 странах мира: ОАЭ, Бахрейне, Египте, Иордании, Ираке, Сербии, Марокко, Венгрии, Пакистане и др.
В январе и феврале 2020 года Беларусь первой из стран оказала гуманитарную медицинскую помощь Китаю. В последующем уже китайские друзья помогли Беларуси средствами медицинского назначения – всего с апреля 2020 года по январь 2021 года было направлено более 115 тонн различных медицинских изделий для борьбы с коронавирусом.
Сотрудничество с китайской стороной по вопросам вакцины будет продолжено.
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