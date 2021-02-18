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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОЛЬША ЗАНИМАЕТ ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО ПО СУММЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В 2020 ГОДУ КОНТРАКТОВ НА ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ БЕЛАРУСИ


11:28 19.02.2021

При участии Национального центра маркетинга МИД Беларуси 18 февраля состоялось обсуждение экономического потенциала белорусско-польских торговых отношений в рамках вебинара «Польско-белорусское экономическое сотрудничество: возможности и ограничения».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, мероприятие инициировано проектом TK Business Exchange (платформа обмена коммерческой информацией) при поддержке Польско-Белорусской торгово-промышленной палаты. Вебинар организован с целью содействия расширению деятельности белорусских предприятий на зарубежных рынках и улучшению доступа польских предприятий на белорусский рынок.

Директор Национального центра маркетинга МИД Беларуси Валерий Садохо проинформировал участников о механизмах активации белорусско-польского торгово-экономического сотрудничества. Спикер отметил, что взаимовыгодное сотрудничество с польскими компаниями проводится на постоянной основе.

Национальным центром маркетинга организованы белорусско-польский бизнес-форум в рамках заседания Совместной межправительственной комиссии, XI Форум польских инвесторов и другие мероприятия для деловых кругов, в том числе участие коллективных экспозиций белорусских предприятий в польских специализированных выставках.

В ноябре текущего года запланировано участие белорусских предприятий в Международной туристической выставке TT Warsaw.

В 2020 году по запросу белорусских предприятий проведено 7 маркетинговых исследований по рынку Польши. На портале Export.by зарегистрированы 14 польских компаний, 277 белорусских компаний работают на рынке Польши, 843 белорусских компании заинтересованы в работе на рынке Польши, 46 компаний имеют торговые представительства на территории Польши.

Директор Национального центра маркетинга, который является организацией-оператором ведущих электронных площадок по закупкам, подчеркнул, что из 41 страны-резидента, участвующих в электронных закупках Беларуси, Польша занимает четвертое место по сумме заключенных контрактов. Только за 2020 год эта сумма составила почти 40 млн евро.

«Мы приглашаем польские компании активно использовать все механизмы, которые предлагает Национальный центр маркетинга, для активации торгово-экономического сотрудничества между нашими странами», - отметил Валерий Садохо.
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