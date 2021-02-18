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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НАИП ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ДЛЯ ТОРГОВОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С ИНДИЕЙ


09:13 19.02.2021

Представители Национального агентства инвестиций и приватизации 18 февраля приняли участие в интерактивной онлайн-конференции «Торговые и инвестиционные возможности между Индией и Беларусью после COVID-19», организованной посольством Индии в Беларуси и Федерацией экспортных организаций Индии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАИП, участники мероприятия – более 100 владельцев и руководителей крупных индийских компаний, проявляющих интерес к развитию торгового и инвестиционного сотрудничества с Беларусью.

В своем вступительном слове директор НАИП Дмитрий Красовский рассказал об основных услугах агентства по поддержке иностранных инвесторов, заинтересованных в открытии и развитии бизнеса в Беларуси, приоритетных направлениях белорусско-индийского инвестиционного сотрудничества и планах по внедрению новых подходов к работе с зарубежными компаниями с учетом опыта пандемийного периода и перспектив восстановления мировой экономики после COVID-19.

Особый интерес со стороны бизнеса вызвала дискуссия в рамках сессии вопросов и ответов. Учитывая, что ограниченное время конференции не позволило осветить все интересующие индийских партнеров аспекты ведения бизнеса в Беларуси, НАИП предоставит дополнительную информацию в рамках развития установленных на конференции бизнес-контактов.
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