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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НАИП ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ДЛЯ ТОРГОВОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С ИНДИЕЙ
09:13 19.02.2021
Представители Национального агентства инвестиций и приватизации 18 февраля приняли участие в интерактивной онлайн-конференции «Торговые и инвестиционные возможности между Индией и Беларусью после COVID-19», организованной посольством Индии в Беларуси и Федерацией экспортных организаций Индии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАИП, участники мероприятия – более 100 владельцев и руководителей крупных индийских компаний, проявляющих интерес к развитию торгового и инвестиционного сотрудничества с Беларусью.
В своем вступительном слове директор НАИП Дмитрий Красовский рассказал об основных услугах агентства по поддержке иностранных инвесторов, заинтересованных в открытии и развитии бизнеса в Беларуси, приоритетных направлениях белорусско-индийского инвестиционного сотрудничества и планах по внедрению новых подходов к работе с зарубежными компаниями с учетом опыта пандемийного периода и перспектив восстановления мировой экономики после COVID-19.
Особый интерес со стороны бизнеса вызвала дискуссия в рамках сессии вопросов и ответов. Учитывая, что ограниченное время конференции не позволило осветить все интересующие индийских партнеров аспекты ведения бизнеса в Беларуси, НАИП предоставит дополнительную информацию в рамках развития установленных на конференции бизнес-контактов.
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